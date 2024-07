''Egzorcyzm'' Joshuy Johna Millera z cyfrową datą premiery 0

Jeszcze w tym miesiącu będziemy mogli zaprosić do naszych domów horror Egzorcyzm z Russellem Crowem. Ustalona została data cyfrowego debiutu.

Russell Crowe, kadr z filmu ''Egzorcyzm''

Film w wersji cyfrowej zadebiutuje już 9 lipca, a więc miesiąc po światowej premierze. Obraz przy zgłoszonym budżecie rzędu 22 milionów dolarów jak na razie na siebie nie zarobił. Ogólnie opinie o projekcie są słabe, a krytycy twierdzą, że bliżej mu do niskobudżetowego dzieła niż hollywoodzkiego hitu.

Anthony (Crowe) przyjmuje rolę w horrorze mimo plotek o tym, że nad produkcją wisi klątwa, a poprzedni kandydat do roli popełnił samobójstwo. Dla niego ma być to nowe otwarcie w karierze i szansa na odbudowanie relacji z dorosłą córką Lee. Anthony stara się jak najgłębiej wniknąć w graną postać, co wkrótce odbija się na jego psychice. Przerażona niepokojącym zachowaniem ojca, Lee podejrzewa, że wrócił on do dawnego nałogu. Prawda okazuje się jednak znacznie gorsza. Wszystko wskazuje na to, że Anthony został opętany przez demona.

Reżyserią i współautorem scenariusza Egzorcyzmu jest Joshua John Miller. Miller jest synem Jasona Millera z Egzorcysty, który grał ojca Damiena Karrasa.

Film obecnie wyświetlany jest jeszcze w polskich kinach.

Źrodło: ComingSoon