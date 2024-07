Porywające "Tatami" na festiwalu Nowe Horyzonty – zobaczcie zwiastun 0

Thriller polityczny Tatami, jeden z najlepszych filmów ostatniego festiwalu w Wenecji, wyróżniony nagrodą specjalną, znalazł się w programie tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Do kin w całej Polsce trafi 16 sierpnia.

Izraelski reżyser i producent działający głównie w USA, Guy Nattiv, laureat Oscara za krótkometrażowy film "Skin", połączył swe siły z Zar Amir Ebrahimi, irańsko-francuską aktorką, producentką i reżyserką, by nakręcić film będący pierwszą współpracą reżyserską pomiędzy irańskim i izraelskim filmowcem. Zainspirowało mnie kilka historii o sportsmenkach, które zbuntowały się przeciwko reżimowi – mówił w jednym z wywiadów. Nattiv był pod wielkim wrażeniem występu Ebrahimi w filmie Holy Spider, za który zdobyła ona nagrodę aktorską w Cannes w 2022 roku. Szczęka mi opadła – przyznawał. Najpierw zaproponował więc Ebrahimi rolę trenerki, a następnie zaprosił ją, by dołączyła do produkcji w charakterze współreżysera i kierowniczki obsady. Pozytywna decyzja Ebrahimi, od 2008 roku mieszkającej we Francji, nie była jednak wcale natychmiastowa: To dla mnie bardzo ryzykowny projekt, nawet jako dla artystki na wygnaniu – tłumaczyła.

Zdjęcia realizowano w Gruzji, w tajemnicy – film Holy Spider został dobitnie potępiony przez irańskie Ministerstwo Kultury, dlatego uważano, że im mniej osób będzie wiedzieć o produkcji, która jeszcze mocniej niż tamta atakuje reżim, tym lepiej. Spotkanie z Ebrahimi było dla Nattiva doświadczeniem zmieniającym życie.

Zajęło nam pięć minut, by zostać najlepszymi przyjaciółmi, wręcz rodziną. Jemy ten sam hummus, tę samą pitę, ten sam falafel. Słuchamy tej samej muzyki. Kochamy to samo kino. Naprawdę byliśmy po tej samej stronie, jeśli chodzi o tworzenie.

entuzjazmował się

Leila (Arienne Mandi), gwiazda irańskiego judo, ma szansę zdobyć pierwszy złoty medal dla swojego kraju na mistrzostwach świata. Za jej sukcesami stoi trenerka i była zawodniczka Maryam (Zar Amir Ebrahimi). Wśród rywalek jest reprezentantka Izraela i to z nią być może Leila zmierzy się w końcowej rozgrywce. Politycznie taka konfrontacja byłaby nie do przyjęcia dla irańskich władz. Leila musi więc dokonać wyboru. Czy ugiąć się pod presją wysłanników reżimu, o co błaga ją Maryam? Czy też samotnie walczyć – nie tylko o mistrzowski tytuł, lecz o godność, honor i wolność osobistą? Surowe represje za nieposłuszeństwo grożą zarówno Leili i Maryam, jak i ich rodzinom. Podczas zawodów ważą się losy obu kobiet.

Tatami kinach od 16 sierpnia!

Źrodło: forumfilmpoland