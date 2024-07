Ruszyły zdjęcia do adaptacji gry "Watch Dogs" 0

Reżyser Mathieu Turi zamieścił na Instagramie zdjęcie, w którym oznajmia, że ​​rozpoczęły się zdjęcia do nadchodzącego filmu Watch Dogs, opartego na popularnej serii gier wideo firmy Ubisoft o tym samym tytule.

fragment okładki gry "Watch Dogs"

Firma Ubisoft początkowo ogłosiła, że ​​w 2013 roku powstaje film Watch Dogs. W 2014 roku do napisania scenariusza zatrudniono scenarzystów Rhetta Reese i Paula Wernicka; jednak obaj opuścili projekt do marca 2024 r. Wtedy ogłoszono, że do reżyserii filmu zatrudniono Turiego, a scenariusz piszą Christie LeBlanc i Victoria Bata. Sophie Wilde została obsadzona w głównej roli, towarzyszyć jej będzie Tom Blyth.

Yariv Milchan i Natalie Lehmann zajmują się produkcją filmu dla New Regency Pictures, a Margaret Boykin zajmuje się produkcją dla Ubisoft Film & Television. Szczegóły fabuły filmu Watch Dogs pozostają na razie tajemnicą. Sony Pictures Releasing nie ogłosiło jeszcze daty premiery.

O czym jest gra Watch Dogs?

Kompletnie nowy pomysł na grę poruszający bardzo ważki temat – kontrola współczesnej cywilizacji przez systemy komputerowe. W obecnym świecie nikt nie jest anonimowy. Poprzez różne sieci zbierające dane takie jak sieci komórkowe, Internet, bazy danych w różnych instytucjach i firmach, dane na kontach jesteśmy cały czas inwigilowani. To prowadzi do tego że współcześni przestępcy zamieniają się w cyber terrorystów a sieć staje się współczesnym polem walki.

Źrodło: Comingsoon