Netflix ujawnia zwiastun serialu dokumentalnego "Cały ten rap" 0

Dzisiaj światło dzienne ujrzał zwiastun pierwszego polskiego serialu dokumentalnego Netflixa: Cały ten rap. Sześcioodcinkowa produkcja przybliża nie tylko historię rozwoju gatunku muzycznego w Polsce, ale również związaną z nią kulturę i społeczność. Dokument będzie można obejrzeć przedpremierowo na specjalnym pokazie w ramach festiwalu Nowe Horyzonty 24 lipca, a w serwisie – już od 31 lipca.

Cały ten rap to polska scena rapowa opisana słowami jej twórców. Pierwszy polski serial dokumentalny Netflixa oddaje głos im wszystkim: od pierwszego pokolenia, które walczyło ze stereotypami, aż po to, które korzystając ze swojej popularności wyniosło rap do dzisiejszej pozycji.

Opublikowany zwiastun zapowiada szeroką reprezentację artystów, którzy od lat współtworzą polską scenę rapu, takich jak Sokół, O.S.T.R., Vienio czy Ten Typ Mes, ale również kieruje kamerę na nowe głosy, takie jak OKI, @atutowy i Young Leosia. W filmie można usłyszeć również głos m.in. nazywanej “matką chrzestną polskiego hip-hopu” Bogny Świątkowskiej.

Jako partner 24. MFF mBank Nowe Horyzonty Netflix pokaże przedpremierowo trzy odcinki serialu na specjalnym pokazie w środę 24 lipca we Wrocławiu.

Źrodło: Netflix