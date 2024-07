"Terapia dla par", czyli hiszpańska komedia małżeńska w kinach od 19 lipca 0

3 pary, 1 wieczór, 8 zadań i pewien zaskakujący pomysł. Terapia dla par to filmowa sesja terapii grupowej z gorączkowymi dialogami, humorem, prawdami, kłamstwami i sprośnymi dowcipami. Gerardo Herrero oparł swój film na podstawie sztuki znanego dramaturga Matíasa Del Federico, która doczekała się wersji w ponad 20 krajach.

Film Gerardo Herrero jest klasyczną komedią małżeńską. Terapia dla par to pełna zwrotów akcji, napięć oraz błyskotliwych dialogów opowieść o problemach małżeńskich z jakimi borykają się pary na całym świecie. Życie codzienne w związkach, wychowanie dzieci, seksualność, zazdrość czy toksyczne relacje, to tylko niektóre z poruszanych tematów, które będą powodem różnych opinii i dyskusji. Ten film nie pozostawi nikogo obojętnym, na to co przeżyje podczas seansu.

Terapia dla par to historia trzech par, a każda z nich ma swoje problemy. Na tyle poważne, że wymagają specjalistycznej konsultacji i pracy w ramach terapii dla par. Żaden z bohaterów nie spodziewa się jednak oryginalnego pomysłu, na jaki pewnego dnia wpadnie ich psychoterapeutka.

LAURA I DANIEL

Laura jest prawnikiem. Oschła, ironiczna, agresywna, znudzona swoim małżeństwem. Swojego męża poznała w liceum. Daniel jest księgowym. Lubi się kłócić, prowokować swoją partnerkę, ciągle ją krytykuje i punktuje. Kiedy wraca z pracy do domu, nie chce mieć już żadnej odpowiedzialności w obowiązkach domowych. Oboje mają dość takiego życia ponieważ w ich życiu juz dawno nie ma namiętności, miłości i szacunku. Łączą ich tylko dzieci.

CARLA I ESTEBAN

Carla to piękna, nowoczesna kobieta ale bardzo nieufna. Z zawodu jest architektką. Jej partnerem jest przystojny Esteban, który ma problem ze znalezieniem zawodowej drogi. Swoim sarkastycznym, czasem wręcz przesadnie chamskim dowcipem, próbuje ukryć niepewność i kompleksy. Typ Piotrusia Pana. Carla i Esteban nie potrafią się przed sobą odkryć i rozmawiać, co powoduje, że mają problem z zaufaniem w związku.

MARTA I ROBERTO

Marta jest nauczycielką w szkole podstawowej. Nieśmiała, cicha, ma problemy z piciem. Kiedy pije, przemienia się, staje się zabawna, cyniczna i lubi zmieniać akcent: galicyjski, kataloński, andaluzyjski… Jej mąż Roberto jest handlowcem, a jego praca wymaga ciągłych wyjazdów. Typowy samiec alfa, który lubi kierować swoją żoną, decydować o wychowaniu dzieci i organizować życie rodziny. To Marta zmusiła męża do terapii.

Wszystkie trzy pary chodzą na terapię małżenską do tej samej psychoterapeutki. Kobieta wpada na pewien śmiały pomysł i pewnego dnia wyznacza spotkanie, na którym jednak sama się nie pojawia. Zostawia jedynie oczekującym na nią parom osiem kopert, w których znajdują się informacje, co mają robić i czego od nich oczekuje.

Zdezorientowana początkowo szóstka bohaterów zaczyna ze sobą rozmawiać. Spotkanie zamienia się w coś w rodzaju terapii grupowej, w trakcie której na światło dzienne wychodzą kolejne brudy i wstydliwe dla każdej z par fakty. Wszystko to doprowadzi do nieoczekiwanego dla każdego z nich finału.

Hiszpańska komedia małżeńska Terapia dla par w kinach od 19 lipca.

Źrodło: Aurora Films