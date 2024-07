Ross Duffer zdradza na jakim etapie są zdjęcia do finałowej serii ''Stranger Things'' 0

Jeden z braci Duffer, Ross zdradza w swoich mediach społecznościowych postępy jakie uczynione zostały przy kręceniu zdjęć do finałowego sezonu hitowego serialu Netflix Stranger Things. Jak się okazuje prace są już na półmetku.

kadr z serialu ''Stranger Things''

Ross Duffer opublikował post na swoim Instagramie, który opatrzył zdjęciem ukazującym z jak wielką ekipą pracuje. Na drugiej fotografii widzimy zaś Finna Wolfharda, młodego aktora wcielającego się w Mike’a Wheelera. Pod zdjęciami widnieje wpis informujący o 24 tygodniu na planie. Przed ekipą jeszcze drugie tyle.

Jeśli produkcja dalej będzie kontynuowana bez większych i nieprzewidzianych opóźnień to zdjęcia do 5. sezonu Stranger Things powinny zakończyć się jakoś w połowie grudnia. Rozpoczęły się one w styczniu tego roku, po znacznych opóźnieniach spowodowanych zeszłorocznymi strajkami, jakie sparaliżowały Hollywood.

Szczegóły fabuły finałowej serii pozostają na razie tajemnicą. Ostatni sezon serialu będzie się składał z ośmiu odcinków, z których pierwszy będzie nosił tytuł Chapter One: The Crawl. Jak wcześniej zostało już też zdradzone, każdy z ośmiu odcinków serialu będzie wyjątkowo długi. Twórcy uznali, że '’w zasadzie to kręcą osiem filmów'’, a nie typowych odcinków jakie charakteryzują telewizyjne produkcje. Możemy się więc spodziewać, że każdy epizod będzie liczył minimum godzinę.

Źrodło: instagram.com/rossduffer