Szokująca kalibracja w klipie promującym horror o VR ''Latency'' 0

Lionsgate prezentuje materiał filmowy promujący horror science fiction Latency, w którym to wirtualna rzeczywistość znana jako VR przejmuje kontrolę nad użytkownikiem.

kadr z filmu ''Latency''

Materiał ukazuje nam rozmawiające kobiety, z których jedna nie godzi się na to co chce zrobić jej koleżanka. Ta zaś decyduje się wykonać ćwiczenie nakazane jej przez program komputerowy. Aby kalibracja przeszła pomyślnie musi ona zadać sobie ból.

Fabuła filmu opowiada o kobiecie uwielbiającej wszelakie gry wideo, która cierpi na zaburzenia lękowe, uniemożliwiające jej wyjście poza mieszkanie, w którym jedynie czuje się bezpiecznie. Niespodziewanie otrzymuje ona paczkę od firmy, która chce, aby przetestowała ich nowy produkt do gier VR o nazwie Omnia. Urządzenie to wykorzystując AI do interpretacji aktywności elektrycznej mózgu co daje możliwość kobiecie ulepszeń w grach. Kiedy Hana i jej najlepsza przyjaciółka Jen eksperymentują z nową technologią, granica między rzeczywistością a podświadomością Hany szybko zaczyna się zacierać. Urządzenie zakłóca prawidłowe postrzeganie rzeczywistości przez kobietę i ta zaczyna widzieć wokół siebie przerażające postacie.

Latency został napisany i wyreżyserowany przez Jamesa Croke'a. W filmie występują Sasha Luss jako Hana i Alexis Ren jako Jen oraz Ava Caryofyllis, Robert Coleby, Edward Frame, Harlee Timms, Chloe Schwank oraz Daria Skyrygina.

Premiera filmu na VOD zaplanowana jest na 9 lipca.

Źrodło: Lionsgate