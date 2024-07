Stahelski chce rozpocząć produkcję remake’a zaraz na początku przyszłego roku, a lokalizacje zdjęć będą w Szkocji.

Filmowiec zdradził także, że w filmie wprowadzi nowy styl walki na miecze.

Większość naszych obecnych obaw nie dotyczy tak naprawdę szkolenia obsady. Mamy już odpowiednią obsadę. Mamy odpowiednich ludzi. Mamy odpowiednich trenerów. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy odkopaliśmy najlepszych ludzi zajmujących się mieczem, jakich w życiu spotkałem, a którzy nam pomagają. Chodzi raczej o to, jak to wszystko połączyć i zrobić z tego coś. To nie jest '’Narzeczona dla księcia'', to nie jest ’'Przyczajony Tygrys, Ukryty smok’’, to nie jest '’Pan i Władca: Na krańcu świata'', to nie jest ’'Zorro’’. Jaki jest ten nowy wygląd akcji lub walki na miecze, który może ekscytować ludzi? To nie pozwala mi zasnąć w nocy.