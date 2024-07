''Szkoła dla elity'' - zwiastun finałowej 8. serii hiszpańskiego serialu 0

Szkoła dla elity, najdłużej emitowany hiszpański serial Netflix zakończy się nadchodzącym ósmym sezonem. Streamer opublikował jego zwiastun. Znajdziecie go poniżej.

fragment plakatu

W ósmym sezonie wystąpią nowicjuszki Ane Rot i Nuno Gallego, a Mina el Hammani, która powracała w pierwszych trzech sezonach, ponownie wcieli się w rolę Nadii.

Omar i Nadia spotykają się ponownie, gdy uczniowie Las Encinas zbliżają się do końca roku szkolnego, a ostatnia tajemnica popycha przyjaźnie – i wrogów – na krawędź.

Szkoła dla elity opowiada o Las Encinas, najlepszej i najbardziej elitarnej szkole w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa.

Premiera finałowej serii Szkoły dla elity na Netflix już 26 lipca.

Źrodło: Netflix