"Deadpool & Wolverine" zapowiada się na wielki hit Disneya. Ile widowisko zarobi w weekend otwarcia?

Im bliżej premiery widowiska Deadpool & Wolverine, tym dokładniejsze prognozy dotyczące tego, ile w weekend otwarcia zarobi nadchodząca superprodukcja Walta Disneya. Co ciekawe kwota, którą pierwotnie podawano spadła. I to znacząco!

Pierwotnie Deadline prognozowało, że Deadpool & Wolverine wystartuje kwotą sięgającą 200 mln dolarów. Teraz inny portal branżowy, czyli The Hollywood Reporter prognozuje, że pieniądze jakie widowisko zgarnie na starcie to 165 mln dolarów i ta kwota wydaje się być dużo bardziej realistyczna. Warto dodać, że mimo iż nowe prognozy są niższe, to jeśli się sprawdzą wówczas i tak dostaniemy rekordowe otwarcie filmu z kategorią wiekową R oraz najwyższy ogólny wynik 3-dniowy w 2024 roku.

W historii kina nie było jeszcze filmu w tej kategorii wiekowej, który zgarnąłby 200 mln dolarów na otwarcie. Deadpool & Wolverine nie powinien być wyjątkiem, ale ma zadatki na to, aby zostać najbardziej kasowym filmem o Pyskatym Mścicielu. Co więcej wyrokuje się, że "pęknie" miliard dolarów w box office światowym.

Deadpool & Wolverine , czyli przedostatni film z 5. fazy MCU, ma się pojawić w kinach 26 lipca 2024 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter