Posłuchaj utworu Lor promującego film ''Drużyna A(A)''

Już 20 września na ekranach kin zadebiutuje film Drużyna A(A w reżyserii Daniela Jaroszka, wyprodukowany przez Roberta Kijaka. Twórcy hitu ''Johnny'' po raz kolejny sięgają po historie, które poruszają. W niezwykły klimat widzów wprowadzi również zespół Lor, który specjalnie do filmu stworzył utwór ’’nanana’’. Posłuchajcie i zobaczcie teledysk.

fragment plakatu

Drużyna A(A) to historia o wzajemnym wsparciu, dzięki któremu można pokonać własne słabości. A także o tym, jak istotne są dla tego zwycięstwa dobre cele w życiu. Najnowsze dzieło Daniela Jaroszka to kino rozrywkowe, które bawi, wzrusza i zmusza do refleksji. Specjalnie na potrzeby filmu zespół Lor skomponował singiel w stylu country. ’’nanana’’ jest to pierwszy, ale nie ostatni utwór artystek, który pojawi się na ścieżce dźwiękowej Drużyny A(A).

Czwórka uzależnionych krzyżowo alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w trasę swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczne niż się spodziewali, bo w ślad za nimi – a raczej za nielegalnie przewożonym alkoholem – podąża również Celniczka, która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje. Czy Leszkowi, Wioli, Dominikowi, Karolinie i Wojtkowi uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?

W filmie Drużyna A(A) zobaczymy Danutę Stenkę, Łukasza Simlata, Magdalenę Cielecką, Michała Żurawskiego, Marię Sobocińską, Mikołaja Kubackiego i Leszka Lichotę.

Źrodło: Next Film