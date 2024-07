Brendan Gleeson złoczyńcą w serialu aktorskim Amazona o Spider-Manie 0

Około dwóch miesięcy temy dowiedzieliśmy się, że Nicolas Cage ponownie wcieli się w postać znaną jako Spider-Man Noir. Teraz poznaliśmy jego przeciwnika.

Brendan Gleeson, kadr z filmu ''Duchy Inisherin''

Angaż w serialu aktorskim powstającym dla Prime Video otrzymał Brendan Gleeson. Wiadomo, że sportretuje on jednego z antybohaterów, złoczyńcę z którym przyjdzie zmierzyć się Człowiekowi Pająkowi. Nie otrzymaliśmy jednak informacji w kogo dokładnie się wcieli. W komiksach Spider-Man Noir mierzył się z kilkoma przeprojektowanymi wersjami klasycznych przeciwników Spider-Mana takich jak Zielony Goblin, Doktor Octopus czy Vulture.

Spider-Man Noir to jeden z bohaterów animacji Spider-Man: Uniwersum, której głosu użyczał Nicolas Cage.

Zatytułowany jako Noir serial opowie historię starzejącego się i pozbawionego szczęścia prywatnego detektywa (Cage) żyjącego w Nowym Jorku lat 30. XX wieku, który jako jedyny superbohater w mieście zmuszony jest zmierzyć się ze swoim przeszłym życiem. Akcja serialu będzie osadzona we własnym wszechświecie, a jedną ze zmian w stosunku do komiksów jest to, że postać nie będzie odmianą Petera Parkera, będzie miała swoją tożsamość.

Steve Lightfoot jest współshowrunnerem, a Oren Uziel pełni funkcję scenarzysty i współshowrunnera.

Źrodło: Dark Horizons