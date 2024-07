Halle Berry na plakacie promujący horror ''Nie oddalaj się'' 0

Lionsgate udostępniło plakat oczekiwanego horroru Nie oddalaj się, w którym zdobywczyni Oscara za film Czekając na wyrok Halle Berry wciela się w matkę próbującą chronić swoich synów przed złym duchem.

kadr z filmu ''Nie oddalaj się''

Film trafi do amerykańskich kin 27 września 2024 roku. Będzie miał mocną konkurencję. W tym miesiącu do kin wejdą także Beetlejuice Beetlejuice, Nie mów zła, The Killer's Game, Transformers: Początek i animacja Dziki robot. Polskim dystrybutorem Nie oddalaj się jest Monolith Films. Nie podał on jeszcze daty premiery filmu w naszych kinach.

Poniżej wspomniany plakat:

Zło przejmuje kontrolę nad światem. Matka, grana przez Halle Berry, wie, że jedynym sposobem by ochronić siebie i swoich synów przed jego mocą są łączące ich więzi. Rodzina musi pozostawać ze sobą w nieustannym kontakcie, nawet w splątaniu, by się wspierać i wzmacniać. Kiedy jeden z chłopców zaczyna wątpić w istnienie Zła, jedna z więzi zostaje odcięta. Rozpoczyna się przerażająca walka o przetrwanie.

W głównych rolach występują także Anthony B. Jenkins i Percy Daggs IV. Obsadę uzupełniają Matthew Kevin Anderson, Christin Park i Stephanie Lavigne. Za kamerą horroru stanął Alexandre Aja, reżyser kanibalistycznego Wzgórza mają oczy. Pracował on na scenariuszu Kevina Coughlina i Ryana Grassby'ego.

