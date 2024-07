Powstanie remake "Za garść dolarów" spaghetti westernu Clinta Eastwooda 0

kadr z filmu "Za garść dolarów"

Za garść dolarów to spaghetti western z 1964 roku, w którym Eastwood wciela się w Człowieka bez imienia. Jest to pierwszy film z tzw. dolarowej trylogii, po nim nastąpiły Za kilka dolarów więcej (1965) oraz Dobry, zły i brzydki (1966!).

Gianni Nunnari i należąca do Simona Horsmana firma Euro Gang Entertainment nawiązała współpracę z Enzo Sisti i Jolly Film z FCP, aby nakręcić remake. Szczegóły produkcji są obecnie ustalane i nie ogłoszono jeszcze żadnego castingu. Zauważono, że najprawdopodobniej będzie to remake w języku angielskim, choć nie zostało to obecnie oficjalnie potwierdzone.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 roku poinformowano, że Mark Gordon Pictures pracuje nad serialową adaptacją Za garść dolarów. Od tego czasu nie było o nim prawie żadnych wieści, a projekt ostatecznie upadł.

O czym jest film?

Szybki rewolwerowiec o zimnym spojrzeniu przybywa do ponurego przygranicznego miasteczka, w którym dwie rywalizujące bandy przemytników terroryzują biednych mieszkańców. Wkrótce dostaje ofertę pracy od obu grup rzezimieszków i postanawia zrealizować sprytny plan pozbycia się ich wszystkich. Tak rozpoczyna się efektowna seria śmiertelnych potyczek, walk i pojedynków…

