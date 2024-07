Kompozytor Bartosz Chajdecki będzie walczył o nagrodę WSA Public Choice Award 2024, która przyznawana jest podczas prestiżowego festiwalu filmowego w Gandawie. W gronie pretendentów do wyróżnienia znaleźli się m.in. John Williams, Hans Zimmer, Alexandre Desplat, James Newton Howard i Joe Hisaishi.

W głosowaniu na nagrodę publiczności za najlepszą ścieżkę dźwiękową można wziąć udział do 21 sierpnia na oficjalnej stronie worldsoundtrackawards.com. Laureat zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali 16 października na festiwalu w Gandawie. Lista pretendentów do nagrody przygotowywana jest przez International Film Music Critics Association – IFMCA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Muzyki Filmowej).