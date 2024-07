Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Helios dla Dzieci - "Filmowy Poranek" z bajką "Baranek Shaun" 0

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!

W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak „Filmowe Poranki w kinie Helios” czy „Pierwszy raz w kinie” jak i propozycje jednorazowe.

Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – "Filmowe Poranki: Baranek Shaun, cz. 1" w niedzielę 14 lipca o godzinie 10:30.

Zaprezentowany zostanie następujący zestaw bajek:

Nieczynne

Hipisowska farma

Podwórkowa wojna

Kłujący problem

Ścigany

Gwiazda rocka

Zepsuta zabawa

Nowy wygląd Shauna

Baranek Shaun nie lubi podążać za stadem. Na ogół to stado biegnie na Shaunem, którego nadzwyczajny entuzjazm i energia w połączeniu z jego brakiem doświadczenia są receptą na coraz to nowsze tarapaty. Bohaterami serialu są także jagnię Timmy, ogromna, wszystkożerna owca Shirley, niegrzeczne świnki, nieświadomy niczego Farmer, a także pies pasterski Bitzer, który zrobi wszystko, by utrzymać swego pana w przekonaniu, że jego owce są niczym innym jak zwyczajnymi zwierzętami. Razem tworzą towarzyską mieszankę wybuchową, która sieje spustoszenie w spokojnej dolinie. Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej.

