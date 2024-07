Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia i ogłasza datę premiery filmu Mélanie Laurent - "Libre" 0

Platforma Prime Video ujawniła pierwsze zdjęcia do nowego filmu Libre w reżyserii Mélanie Laurent z Lucasem Bravo, gwiazdą serialu Emily w Paryżu.

W obsadzie są również Léa Luce Busato, Yvan Attal, Rasha Vukvic, Steve Tientcheu, David Murgia, Léo Chalié i Slimane Dazi.

Zainspirowany brawurowymi wyczynami legendarnego, wyjętego spod prawa przestępcy we Francji na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, Libre przedstawia porywającą historię Bruno Sulaka (Lucas Bravo), zuchwałego i odważnego złodzieja, który skradł nie tylko serca ludu, ale i wielkie pieniądze. Znany ze swojego uroku i finezji Sulak dokonywał śmiałych napadów, nie oddając przy tym ani jednego strzału. Kryminalistę ścigał George Moréas (Yvan Attal), niestrudzony komisarz policji z talentem do przechytrzania przestępców. W miarę postępów Moréasa, ucieczki Sulaka z więzienia stawały się legendarne, a napędzane były żądzą wolności i palącym pragnieniem powrotu do swojej kochanki Annie (Léa Luce Busato). Z czasem Sulak i Annie stali się ostatecznymi symbolami buntu w porywającej grze w kotka i myszkę, która ogarnęła cały naród.

Współscenarzystami filmu są Mélanie Laurent i Chris Deslandes, którzy wspólnie pracowali przy filmie Bal szalonych kobiet. Producentem jest Alain Goldman.

Libre zadebiutuje 1 listopada wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach.

Oto galeria ze zdjęciami z filmu:

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na zwiastun Libre.

Źrodło: Prime Video