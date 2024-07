Kravitz niechętnie zmieniła nazwę na Blink Twice (Mrugnij dwa razy), jednak po tym jak spotkała się z krytyką oryginalnego tytułu, została zmuszona do takiej decyzji.

Stało się dla mnie bardzo jasne, że «Pussy» to słowo, na które my, nasze społeczeństwo, nie jesteśmy jeszcze gotowi. Po drodze było wiele przeszkód, niezależnie od tego, czy MPAA nie chciała umieścić tego na plakacie, billboardzie czy w kiosku; kina nie chcą umieszczać tego na biletach. wyjawiła Zoë Kravitz

Kravitz uważała, że Pussy Island to tytuł wzmacniający kobiety. Jednak dowiedziała się, że podobno ma odwrotny wpływ.