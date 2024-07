Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wskoczcie do świata jedzenia z nowym serialem dokumentalnym "Omnivore" 0

Apple TV+ zaprezentowało zwiastun nowego serialu dokumentalnego Omnivore, którego premiera na całym świecie odbędzie się 19 lipca.

Stworzony i opowiadany przez René Redzepiego, cenionego szefa kuchni i współwłaściciela światowej sławy restauracji Noma, Omnivore zabiera widzów w podróż do świata jedzenia, eksplorując głębokie piękno i zawiłości ludzkiego doświadczenia przez pryzmat kluczowych składników, które łączą nas wszystkich.

Każdy odcinek Omnivore celebruje uprawę, transformację i konsumpcję ośmiu najważniejszych składników na świecie: bananów, chili, kawy, kukurydzy, wieprzowiny, ryżu, soli i tuńczyka, ujawniając, w jaki sposób stanowią one kamienie węgielne światowego dziedzictwa kulturowego. Redzepi i nagrodzony nagrodą Emmy producent wykonawczy Matt Goulding prowadzą widzów w podróż obejmującą cały glob, ujawniając skomplikowane historie stojące za tymi składnikami, które ukształtowały społeczeństwa, kultury, wierzenia i bieg historii ludzkości.

Serial zabiera widzów do miejsc na całym świecie, w tym na Bali, do Kolumbii, Danii, Dżibuti, Francji, Indii, Japonii, Meksyku, Peru, Rwandy, Serbii, Korei Południowej, Hiszpanii i Tajlandii, a także do miejsc w całych Stanach Zjednoczonych. W każdym odcinku Redzepi i jego współpracownicy oferują intymną eksplorację tradycji kulinarnych, prezentując lokalne wysiłki na rzecz honorowania, konserwacji i ochrony darów Ziemi. Każdy odcinek jest kierowany przez innego reżysera, który kieruje podróżą. Przy produkcji pracowali między innymi Isabel Coixet, Drea Cooper, David Charles Rodrigues czy Rintu Thomas.

Źrodło: Apple TV+