Taylor Schilling dołączyła do obsady 2. sezonu serii "Oskarżeni" 0

Do obsady 2. sezonu Oskarżonych dołączyły trzy kolejne nazwiska, w tym Taylor Schilling, znana z Orange Is the New Black. Seria stacji Fox, opracowana przez Howarda Gordona, będzie udostępniać nowe odcinki jesienią tego roku.

kadr z serialu "Orange Is the New Black"

Oparty na wielokrotnie nagradzanym brytyjskim serialu pod tym samym tytułem Oskarżeni – opowiedziany z punktu widzenia oskarżonego – to thriller, w którym w każdym odcinku opisuje wstrząsające zbrodnie różnych bohaterów. Zgodnie ze streszczeniem serial jest to kronika zwykłych ludzi wplątanych w niezwykłe sytuacje, w których jeden zły zwrot prowadzi do drugiego, aż jest już za późno na zawrócenie.

Oprócz Schilling do obsady drugiego sezonu dołączyli także Justin Chambers i Danny Pino, dołączając do wcześniej ogłoszonych członków obsady: Felicity Huffman, Williama H. ​​Macy’ego, Nick Cannon i Michael Chiklis.

Schilling, Chambers i Pino wystąpią w odcinku April’s Story, opowiadającym o zbrodni, która odmieniła życie pielęgniarki. Schilling wcieli się w April, a Chambers i Pino odegrają odpowiednio w Tylera i Jake’a.

Producentami wykonawczymi serialu są Gordon, Alex Gansa, David Shore, Erin Gunn i Daniel Pearle, a Gordon i Pearle pełnią rolę showrunnerów. Dodatkowymi producentami wykonawczymi są Milan Cheylov, Frank Siracusa, John Weber, Jacob Cohen-Holmes, Jimmy McGovern, Sita Williams, Roxy Spencer i Louise Pedersen.

Źrodło: ComingSoon