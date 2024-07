Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix zaprasza na Dancing Międzypokoleniowy z Gangiem Zielonej Rękawiczki i porywa do tańca! 0

Z okazji premiery drugiego sezonu serialu Netflixa Gang Zielonej Rękawiczki już w niedzielę 21 lipca w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędzie się Dancing Międzypokoleniowy z Gangiem Zielonej Rękawiczki. Na uczestników czekają wspólne tańce przy muzyce na żywo i atrakcje inspirowane serialowym półświatkiem. Wydarzenie będzie trwało w godzinach 17.00-21.00. Wstęp wolny!

Przebojowy Gang Zielonej Rękawiczki powraca do serwisu Netflix 17 lipca, ale już dziś możemy uchylić wam rąbka fabularnej tajemnicy! Kluczem do powodzenia przestępczej akcji trzech nieuchwytnych gangsterek – Kingi, Zuzy i Alicji – okaże się w tym sezonie prężnie działający Klub Seniora, który nieoczekiwanie przyciągnie tłumy młodszych i starszych wielbicieli dobrej zabawy. Serialowy pomysł stał się inspiracją do zaproszenia na parkiet międzypokoleniowej widowni.

Już w niedzielę 21 lipca, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Netflix połączy siły z Dancingiem Międzypokoleniowym, aby zorganizować wspólne tańce inspirowane Gangiem Zielonej Rękawiczki.

Dziedziniec CSW zadrży od muzycznych numerów ze Sceny Głównej w wykonaniu kolektywu DJskiego Dancingu Międzypokoleniowego, o taneczne rytmy zadba Mała Orkiestra Dancingowa, a gwiazdą wieczoru będzie Wanda Kwietniewska, wokalistka popularnego w latach 80. rockowego zespołu Wanda i Banda. Parkiet skradną również zaproszeni aktorzy i aktorki z drugiego sezonu serialu Gang Zielonej Rękawiczki. Z kolei dla tych, którzy chcą odpocząć, czekać będzie strefa chilloutowa z rozrywkami w złodziejskim stylu. Nie przyjść to prawdziwa zbrodnia!

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 17.00-21.00. Wstęp wolny! Ze względu na wspólne bezpieczeństwo wszystkich uczestników liczba miejsc na dziedzińcu będzie ograniczona. Szczegóły o nadchodzącym Dancingu można śledzić na stronie wydarzenia na Facebooku.

