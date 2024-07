Nowe kadry z serialu "Those About to Die" przeniosą widzów do starożytnego Rzymu 0

Dramat historyczny Those About to Die w reżyserii Rolanda Emmericha zadebiutuje 19 lipca wyłącznie na Prime Video w wybranych krajach europejskich, a także w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Indiach i Afryce Subsaharyjskiej. W związku ze zbliżająca się premierą, Prime Video podzieliło się z widzami nowymi kadrami z serialu, które przeniosą ich do świata wyścigów i walk gladiatorów.

"Those About to Die"

Opis serialu

Rzym w 79 r. n.e.: Centrum Imperium Rzymskiego jest najbogatszym miastem na świecie, a do pracy w nim napływają niewolnicy z rozrastającego się cesarstwa. Rzymska populacja – znudzona, niespokojna i coraz bardziej agresywna – jest utrzymywana w ryzach głównie dzięki dwóm rzeczom: darmowemu jedzeniu i spektakularnej rozrywce w postaci wyścigów rydwanów i walk gladiatorów.

Those About to Die zagłębia się w świat igrzysk, charakteryzujący się żądzą krwi, chciwością pieniędzy, pogonią za władzą i korupcją. Wyścigi w Circus Maximus są kontrolowane przez cztery korporacje należące do patrycjuszy: frakcję Niebieską, Czerwoną, Białą i Zieloną, a udziały w nich stanowią w Rzymie najcenniejszą wartość. Ponieważ zasmakowana w rozrywce ludność staje się coraz bardziej znużona i żądna krwi, pojawia się potrzeba budowy nowego stadionu do walk gladiatorów – Koloseum. Skala tego przedsięwzięcia, walk gladiatorów i zwierząt jest ogromna – podobnie jak podziemia z kwitnącym biznesem zakładów bukmacherskich. W podziemiach, pod trybunami, pracują i żyją tysiące ludzi – wśród nich tysiące tych, którzy zginą za igrzyska.

W skład gwiazdorskiej obsady wchodzą m.in. zdobywca Oscara® Sir Anthony Hopkins jako cesarz Vespasian, Iwan Rheon jako Tenax, Tom Hughes jako Titus Flavianus, Sara Martins jako Cala, Jóhannes Haukur Jóhannesson w roli Viggo, Jojo Macari jako Domitian, Gabriella Pession wcieli się w Antonię, Dimitri Leonidas w Scorpusa, Emilio Sakraya w Xenona, Moe Hashim w Kwame, a Rupert Penry Jones w Marsusa.

Źrodło: Prime Video