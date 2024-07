Zwiastun filmu "Platforma 2". Kontynuacji hitu z 2019 roku. 0

Netflix ujawnił datę premiery i zwiastun Platformy 2, długo oczekiwanej kontynuacji horroru science-fiction z 2019 roku. Film zadebiutuje w serwisie Netflix od 4 października 2024 r.

kadr z filmu "Platforma 2"

Zwiastun Platformy 2 zapowiada powrót pionowego więzienia zwanego „The Pit”. Platforma z jedzeniem opuszcza się z sufitu i zatrzymuje na chwilę na każdym piętrze. Kiedy platforma znajduje się na najwyższym poziomie, jest pełna jedzenia. W miarę jak platforma obniża się do jamy, więźniowie niższego poziomu mają dostęp do mniejszej ilości jedzenia. Stanowi to źródło konfliktów pomiędzy nimi.

W filmie występują Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena i Óscar Jaenada.

Oficjalne streszczenie Netflixa brzmi: Gdy tajemniczy przywódca narzuca swoje rządy na Platformie, nowy mieszkaniec zostaje wciągnięty w walkę z tą kontrowersyjną metodą żywienia. Ale kiedy jedzenie z niewłaściwego talerza staje się wyrokiem śmierci, jak daleko byłbyś skłonny się posunąć, aby ocalić swoje życie?

Galder Gaztelu-Urrutia, który nakręcił Platformę, powraca, aby wyreżyserować drugą część. Producentami są Gaztelu-Urrutia, Carlos Júarez i Raquel Perea z Basque Films.

Źrodło: Netflix