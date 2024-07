Zgłoszenia do konkursu krótkich form filmowych - Hommage à Kieślowski 2024 0

Hommage à Kieślowski 2024 ogłasza nabór zgłoszeń do pierwszej edycji Konkursu Krótkich Form Filmowych, który odbędzie się w ramach 13. edycji festiwalu Hommage à Kieślowski w Sokołowsku. Zgłoszenia filmowe przyjmowane są do 15 lipca 2024.

Tematem tegorocznego konkursu jest hasło "Musimy sobie pomagać". Festiwal w tym roku koncentruje się na idei pomocy i wzajemnego wsparcia, zachęcając twórców do ukazania w swoich filmach aktualnych i ważnych społecznie kwestii oraz do promowania działań, które przechodzą od teorii do praktyki w niesieniu pomocy.

Program festiwalu w Sokołowsku co roku skupia się wokół ważnej myśli odnoszącej się do wartości, które festiwal stara się szczególnie pielęgnować i które wpisują się w "filozofię uważności społecznej" jego patrona, wybitnego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. W tym roku, tworząc program filmowy wydarzenia, organizatorzy postawili na hasło „Musimy sobie pomagać”. To myśl o uniwersalnej sile, która skupia się nie tylko na pilnej potrzebie szerzenia pomocy, ale też na związanych z nią faktycznych działaniach, przejściu do praktyki.

Do udziału w konkursie zapraszani są studenci i absolwenci polskich szkół filmowych, studentów kierunków artystycznych, takich jak wydział nowych mediów ASP, oraz studenci filmoznawstwa na uniwersytetach. Niezależnie, do konkursu może zgłosić się każdy twórca bez względu na wiek. Konkurs obejmuje krótkie formy filmowe, w tym fabuły, dokumenty i animacje, których czas trwania nie przekracza 30 minut. Warunkiem uczestnictwa jest również to, aby filmy zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Na najlepsze filmy czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Grand Prix wynosi 3000 zł (brutto), a także przewidziano dwa wyróżnienia po 1500 zł (brutto). Jury festiwalu, składające się z wybitnych przedstawicieli branży filmowej, oceni nadesłane prace i wyłoni laureatów.

Zgłoszenia filmowe przyjmujemy do 15 lipca 2024 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej festiwalu.

Konkurs to szansa na zaprezentowanie swojego filmu podczas festiwalu Hommage à Kieślowski w Sokołowsku 23-25 sierpnia 2024 i wspólne promowanie wartości uważności społecznej, inspirowanej twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.

Źrodło: Hommage à Kieślowski 2024