Nowa dysfunkcyjna rodzinka z filmu "Borderlands" - zobaczcie materiał z planu widowiska 0

Producent hitów Uncharted i Venom przedstawia ekranizację jednej z najpopularniejszych gier komputerowych wszech czasów. Mowa o Borderlands, które doczekało się całkiem nowego materiału z planu zdjęciowego. Wy znajdziecie go w dalszej części artykułu.

Wielkie gwiazdy w niedobranej ekipie wyrzutków, która usiłuje przetrwać na najbardziej porąbanej planecie we wszechświecie. Wybuchowa mieszanka humoru, akcji i efektów specjalnych. Witajcie w Borderlands!

Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki, Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu, Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

Obsada aktorska prezentuje się iście gwiazdorsko. Na ekranie zobaczymy bowiem takich aktorów i aktorki, jak: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon oraz Jamie Lee Curtis.

Reżyserem filmu jest Eli Roth, który napisał także scenariusz wspólnie z Joe Crombiem.

Borderlands trafi do polskich kin 9 sierpnia 2024.

Źrodło: Monolith Films