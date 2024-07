Zombie i postapokaliptyczny świat na pierwszych zdjęciach z planu ''28 Years Later'' 0

Już od jakiegoś czasu trwają zdjęcia do filmu 28 Years Later, obrazu będącego swego rodzaju kontynuacją hitowych filmów o zombie 28 dni później i 28 tygodni później, ale i będącym zapoczątkiem nowej trylogii osadzonej w tym postapokaliptycznym świecie. W sieci pojawiły się liczne fotografie z planu projektu.

kadr z filmu ''28 Years Later''

Fotografie dają nam pierwsze spojrzenie na postać Jodie Comer, gwiazdy Obsesji Eve. Na większości zdjęć zdobywczyni nagrody Emmy ucieka przed czymś, co przypomina nagie zombie. Oprócz Comera na niektórych zdjęciach widać także gwiazdę serialu Książęta, Edvina Rydinga.

Datę premiery 28 Years Later zaplanowano na 20 czerwca 2025 roku. Jest to pierwszy film z nowej trylogii, którego reżyserią zajmuje się Danny Boyle, a scenariuszem Alex Garland. Mówi się, że drugi film z trylogii wyreżyseruje Nia DaCosta mająca na swoim koncie Marvels. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie nadzorował ostatni film z trylogii.

Obraz obecnie funkcjonuje pod tytułem 28 Years Later Part II: The Bone Temple. Nie wiadomo jeszcze czy to oficjalny tytuł filmu czy tytuł roboczy.

W obsadzie pierwszego filmu znajdują się także Aaron Taylor Johnson, Erin Kellyman, Ralph Fiennes i Jack O’Connell. Powrócić ma Cillian Murphy, jednak obecnie na temat tego w jaki sposób wiemy jedynie, że będzie to sposób '’zaskakujący i rozwijający dalszą fabułę'’.

Źrodło: JustJared