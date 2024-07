''Teściowie'' - 2. sezon udanej komediowej produkcji Polsatu jesienią na antenie stacji 0

Pełne ponadczasowego humoru perypetie Nagórskich i Ledwoniów już jesienią pojawią się na antenie stacji Polsat. Drugi sezon Teściów z plejadą znanych i utalentowanych aktorów pod koniec maja zadebiutował na Polsat Box Go. Jego telewizyjna premiera następuje więc wyjątkowo szybko.

Teściowie to lekka, ponadczasowa opowieść o różnicach międzypokoleniowych. Jest zabawnie tym bardziej, że w tej historii ścierają się dwie pary o różnych światopoglądach i wartościach: posiadacze dojrzewalni bananów, dorobkiewicze – Violetta (Joanna Kurowska) i Zenon (Cezary Pazura) Nagórscy oraz skromni Ledwoniowie, Dorota (Jolanta Fraszyńska) i Roman (Cezary Kosiński). Do tego ciągłych kłopotów dostarczają im ich dzieci – Andżelika (Julia Wieniawa) i Lucjan (Ignacy Liss). Serial to pełna humoru historia, która w krzywym zwierciadle odbija współczesne obyczaje i różnice pokoleniowe.

Drugi sezon jest pełen zaskoczeń. Akcja pierwszej serii zbudowana jest wokół związku Andżeliki i Lucjana Ledwonia, którzy nie widzą poza sobą świata. Pierwsze spotkanie ich rodziców to zderzenie, które uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń. Po wielu perypetiach – w drugim sezonie rodzinę Ledwoniów i Nagórskich czekają ogromne zmiany. Ich dzieci dramatycznie przeżywają nieudany ślub, a ponieważ życie nie znosi próżni, wkrótce i Lucek i Andżela zaczynają układać sobie życie na nowo. Tymczasem za ich rodzicami nie tylko zaczynają się ciągnąć stare kłopoty, ale dochodzą nowe: biznesy zawisają na włosku, dochodzą nieporozumienia małżeńskie i rodzinne.

W obsadzie pojawiają się kolejne gwiazdy: Katarzyna Żak, Andrzej Nejman i Kinga Jasik. Ich bohaterowie wprowadzają sporo komplikacji, ale dostarczają przy tym mnóstwo dobrej zabawy. Gościnnie w serialu również Daniel Olbrychski.

Dokładna data debiutu serialu na antenie Polsatu zostanie dopiero podana.

Źrodło: Polsat