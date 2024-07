Guy Pearce w opałach. Brutalna scena z filmu ''The Convert'' 0

W sieci zadebiutował klip z filmu akcji The Convert rozgrywającego się w dawniejszych czasach, w którym to postać odgrywana przez Guy'a Pearce walczy o przetrwanie spierając się z członkiem plemienia Maorysów.

kadr z filmu ''The Convert''

W klipie Thomas Munro grany przez Pearce’a natrafia na atakowaną brytyjską osadę i sam zostaje zaatakowany przez członka plemienia Maorysów. Munro pomaga w odparciu ataku kobiety, której szybko pomaga wsiąść na konia, po czym oboje uciekają.

Świecki kaznodzieja Thomas Munro (Pearce) zmierza na pokładzie statku handlowego do nowo założonego miasta Epworth, brytyjskiej osady na krańcu świata. Kiedy bandera zakotwicza na surowym wybrzeżu Nowej Zelandii, mężczyzna zostaje wciągnięty w bitwę między plemionami Maorysów i jest świadkiem rzezi niewiniątek z rąk wodza Akatarawy. Udaje mu się jednak uratować życie Rangimai – córki Maianui, rywalizującego władcy, którego ziemię dzierżawi Epworth w ramach delikatnej umowy. Wkrótce dociera do niego, że został sprowadzony tylko po to, by dodać na te ziemie zalążki cywilizacji. Dosięga go jednak ostracyzm i rasizm ze strony społeczności, a także staje się pionkiem w strategicznej grze o władzę.

Film wyreżyserował Lee Tamahori na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Shane’em Danielsenem. Oprócz Pearce’a w obsadzie znajdują się Tioreore Ngatai-Melborne jako Rangimai, Antonio Te Maioha jako Maianui, Jacqueline Mckenzie jako Charlotte, Lawrence Makoare jako Akatārewa i Dean O'Gorman jako Kedgley.

The Convert zadebiutuje w amerykańskich kinach i na VOD 12 lipca. Czy w Polsce film ten wejdzie na kinowe ekrany, tego nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon