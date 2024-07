''Young Woman and the Sea'' jeszcze w tym miesiącu trafi na Disney+ 0

Disney+ podaje datę premiery w streamingu dramatu biograficznego Young Woman and the Sea, w który to poznajemy pierwszą kobietę, która przepłynęła kanał La Manche.

kadr z filmu ''Young Woman and the Sea''

Obraz na platformę Disney+ trafi już 19 lipca tego roku. To niecałe dwa miesiące od amerykańskiej premiery filmu, która to miała miejsce na końcu maja.

Zainspirowany niezwykłą, prawdziwą historią Trudy Ederle, film Young Woman and the Sea wyreżyserował Joachim Rønning na podstawie scenariusza napisanego przez Jeffa Nathansona. Ten opierał się zaś na powieści Glenna Stouta. Film opowiada historię znakomitej pływaczki, która urodziła się w 1905 roku w Nowym Jorku w rodzinie imigrantów. Dzięki niezłomnemu wsparciu swojej starszej siostry i wspierających trenerów przezwyciężyła przeciwności losu i niechęć patriarchalnego społeczeństwa, aby wspiąć się w szeregach olimpijskiej drużyny pływackiej i dokonać oszałamiającego osiągnięcia – ponad 33-kilometrowej trasy z Francji do Anglii.

W filmie występują także Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston i Glenn Fleshler.

Źrodło: ComingSoon