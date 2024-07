Powiększa się obsada serialu "Spartacus: House of Ashur" 0

Nadchodząca kontynuacja Spartacusa, zatytułowana Spartacus: House of Ashur, dodała ośmiu nowych członków obsady.

kadr z serialu "Spartakus: Krew i piach"

W Spartacus: House of Ashur Nick Tarabay ponownie wcieli się w tytułowego Ashura. Obecnie trwają prace nad serialem Starz, którego producentem jest showrunner Steven S. DeKnight.

W Spartacus: House of Ashur wystąpią Graham McTavish jako Korris, Tenika Davis jako Achillia, Jamaica Vaughan jako Hilara, Ivana Baquero jako Messia, Leigh Gill jako Satyrus, Jordi Webber jako Tarchon, India Shaw-Smith jako Viridia i Claudia Black jako Cossutia.

Starz opisuje Spartacus: House of Ashur jako naginającą historię, erotyczną, ekscytującą i pełną wrażeń przygodę, która opiera się na wszystkim, co sprawiło, że oryginalna seria stała się kolosalnym hitem. Serial stawia pytanie: co by było, gdyby Ashur, grany przez ulubieńca fanów Nicka Tarabaya, nie zginął na Wezuwiuszu pod koniec Spartakus: Zemsta? A co by było, gdyby w zamian za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i położenie kresu buntowi niewolników otrzymał w darze szkołę gladiatorów, niegdyś należącą do Batiatusa?

Przypomnijmy, że w 2011 roku powstał prequel oryginalnej produkcji Spartakus: Bogowie areny. Następnie swój debiut miała kontynuacja pierwszego serialu nosząca tytuł Spartakus: Zemsta. Całość dopełniła historia ukazana w Spartakus: Wojna potępionych. W tych produkcjach w tytułowego bohatera wcielił się Liam McIntyre.

Źrodło: Deadline