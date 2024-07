Luke Evans i Emilia Clarke w obsadzie serialu Amazona ''Criminal'' 0

Obsada serialu Amazona ’’Criminal’’ powiększyła się o dwójkę słynnych hollywoodzkich aktorów. Angaże w adaptacji graficznej powieści otrzymali Luke Evans i Emilia Clarke.

Luke Evans, kadr z filmu ''Anna''

Evans wcieli się w postać Tracy’ego Lawlessa, który pochodząc z kryminalnej rodziny w wieku 18 lat musiał dokonać znaczącego wyboru: iść do więzienia czy do wojska. Wybrał wojsko, gdzie brał udział w tajnych operacjach. Jednak krew jego wyjętej spod prawa rodziny nadal pulsuje w jego żyłach dając co jakiś czas znać o sobie.

Clarke zaś wcieli się w Mallory, złodziejkę żyjącą na krawędzi, biegle posługującą się bronią i dowcipnymi ripostami. Należy do ekipy Ricky’ego Lawlessa, brata Tracy’ego specjalizującej się w wszelakich kradzieżach.

Obsadę serialu uzupełniają Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Gus Halper, Aliyah Camacho, Michael Mando, Marvin Jones III, Michael Xaviera i Dominic Burgess.

Ryan Fleck i Anna Boden wyreżyserują pierwsze cztery odcinki serialu, za produkcję którego odpowiadają Legendary Television i Amazon MGM Studios. Showrunnerami zostali Jordan Harper i Eden Brubaker, autor komiksu na podstawie którego powstaje serial. Napisał on także scenariusz odcinka pilotażowego.

Serial opowie nam historię o kilku pokoleniach rodzin połączonych zbrodniami i morderstwami z przeszłości.

Źrodło: Dark Horizons