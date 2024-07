''Three Women'' - zwiastun serialu Starz opartego na powieści Lisy Taddeo 0

Starz prezentuje pierwszy zwiastun limitowanego serialu Three Women. Produkcja ta została uratowana przez wspomnianą stację po tym, jak Showtime podjęło decyzję o kasacji dramatu.

kadr z serialu ''Three Women''

Fabuła Three Women opiera się na debiutanckiej książce Lisy Taddeo z 2019 roku. Ukazuje ona życie emocjonalne i seksualne trzech kobiet z różnych środowisk i regionów USA. Tytułowe trzy kobiety radykalnie zmieniają swoje życie. Lina to domowa gospodyni z przedmieść Indiany, która po tkwieniu dekadę w małżeństwie bez jakiejkolwiek namiętności, wdaje się w romans pochłaniający wszystko i wpływający mocno na jej dotychczasowe życie. Sloane zaś prowadzi otwarty związek z Richardem. Na jej podejście do tej sprawy wielki wpływ zaczynają mieć dwie seksowne nieznajome. Maggie zaś to studentka z Północnej Dakoty, która przeżywa burzę w swoim życiu, po tym jak pochopnie wysnuła oskarżenia przeciwko nauczycielowi angielskiego. Te trzy kobiety łączy postać Gii, pisarki opłakującej stratę rodziny, która przekonuje je do opowiedzenia swoich historii. Relacje jakie połączą kobiety na zawsze zmienią bieg życia Gii.

Za serial odpowiada sama Taddeo. Na ekranie w rolach głównych ujrzymy Shailene Woodley jako Gię, Betty Gilpin jako Linę, DeWandę Wisę jako Sloane oraz Gabriellę Creevy jako Maggie. Dołączają do nich Austin Stowell jako Aidan, Lola Kirke jako Jenny, Blair Redford jako Will, Blair Underwood jako Richard, Brían F. O'Byrne jako Mark Wilkin, Heather Goldenhersh jako Arlene Wilkin, Jason Ralph jako Aaron Knodel, Jess Gabor jako Billie, John Patrick Amedori jako Jack i Ravi Patel jako dr Henry.

Premiera serialu zaplanowana została na 13 września.

Źrodło: Starz