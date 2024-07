Emerald Fennell wyreżyseruje własną adaptację ''Wichrowych wzgórz'' 0

Emerald Fennell, reżyserka i scenarzystka docenionych dramatów Obiecująca. Młoda. Kobieta i Saltburn znalazła swój kolejny projekt. Tym razem na warsztat bierze adaptację klasycznego gotyckiego romansu Emily Bronte '’Wichrowe wzgórza'’.

Opublikowała ona na swoim koncie na portalu X wpis, który świadczy o tym, że stanie za kamerą adaptacji. Oto on:

Fennell ponownie połączy swe siły ze studiem MRC, z którym pracowała nad Saltburn. Na razie nie ma żadnych informacji o tym, kto zagra w filmie. Ciekawie zaś brzmi slogan dotyczący projektu zamieszczony na opublikowanej grafice: Bądź ze mną zawsze. Przyjmij dowolną formę. Doprowadź do szaleństwa.

Akcja powieści rozgrywa się na przełomie XVIII i XIX wieku. W posępnej scenerii rozległych wrzosowisk pośród dzikich wzgórz północnej Anglii snuje się mroczna historia przekraczającej wszelkie bariery miłości. Catherine i Heathcliffa łączy szczególne pokrewieństwo dusz, lecz choć są dla siebie stworzeni, ich drogi się rozchodzą. W cieniu wiodącego do zatracenia uczucia rozgrywają się prawdziwe dramaty ich rodzeństwa i dzieci. Wichrowe wzgórza to powieść o wielkich namiętnościach, o budującej i niszczącej sile miłości, o nienawiści, zemście i rozpaczy prowadzącej do szaleństwa.

Na przestrzeni lat powieść doczekała się licznych adaptacji filmowych i telewizyjnych, ostatnio autorstwa Andrei Arnold, w której w 2011 roku wystąpili Kaya Scodelario i James Howson. Ralph Fiennes i Juliette Binoche poprowadzili adaptację reżysera Petera Kosminsky’ego z 1992 roku, a Laurence Olivier i Merle Oberon wystąpili w filmie Williama Wylera już w 1939 roku. W 2009 roku wyszedł zaś brytyjski mini serial.

Źrodło: Deadline