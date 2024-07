André De Shields, Steve Howey i Mandy Patinkin w obsadzie serialu "Brilliant Minds" 0

Brilliant Minds dodało kilka gościnnych gwiazd do obsady 1. sezonu.

kadr promujący serial "Brilliant Minds"

Steve Howey, Mandy Patinkin i André De Shields pojawią się w nadchodzącym, 13-odcinkowym sezonie inauguracyjnym, który zadebiutuje 23 września w NBC. Twórca Michael Grassi ogłosił tę wiadomość podczas panelu Brilliant Minds w ramach letniej trasy prasowej Stowarzyszenia Krytyków Telewizyjnych NBCUniversal.

De Shields pojawia się w pilocie jako pacjent cierpiący na chorobę Alzheimera. Howey pojawia się w dalszej części sezonu jako członek gangu motocyklowego, który przyjeżdża do doktora Wolfa po leczeniu. Patinkin, którego historia obejmie dwa odcinki, wcieli się w lekarza rodzinnego.

Serial jest inspirowany twórczością zmarłego neurologa Olivera Sacksa i podąża za rewolucyjnym, ponadprzeciętnym neurologiem Oliverem Wolfem (Zachary Quinto) i jego zespołem stażystów, którzy badają ostatnią wielką granicę – ludzki umysł – jednocześnie zmagając się z własnymi związkami i zdrowiem psychicznym.

Dramat inspirowany jest książkami Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem i Antropolog na Marsie zmarłego w 2015 roku w wieku 82 lat Sacksa. Nazywany przez The New York Times poetą współczesnej medycyny, Sacks poświęcił swoje życie badaniu najdziwniejszych i najbardziej zadziwiających zaburzeń mózgu na świecie jako okna do ludzkiej świadomości i wierzył w zmianę naszego podejścia do osób chorych psychicznie i neurotypowych. Na podstawie jego książki Przebudzenia z 1990 roku nakręcono także film z Robertem De Niro i Robinem Williamsem w rolach głównych.

Źrodło: Deadline