"Stranger Things" Netflixa na półmetku zdjęć! Nowe nazwiska w obsadzie! 0

Produkcja piątego i ostatniego sezonu Stranger Things w reżyserii braci Dufferów właśnie osiągnęła półmetek. Netflix wciąga fanów produkcji na drugą stronę Hawkins i zaprasza za kulisy kręcenia serialu w oficjalnym wideo! Co więcej, do tego przepełnionego grozą miasteczka trafią także nowi bohaterowie, których zagrają Nell Fisher, Jake Connelly i Alex Breaux.

Piąty sezon Stranger Things ogłoszony został jako finałowy, a uniwersum zasilają także inne projekty – spektakl "Stranger Things: The First Shadow", który można zobaczyć w teatrze West End w Londynie czy powstający animowany serial spin-off.

Stranger Things to list miłosny do klasycznych filmów gatunkowych z lat 80., które porwały całe pokolenie. Jego akcja rozgrywa się w pozornie zwyczajnym miasteczku Hawkins, w amerykańskim stanie Indiana. Po tym, jak pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu, jego przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych i przerażających sił nadprzyrodzonych. Pod powierzchnią miasta kryją się niebezpieczne wrota, które łączą nasz świat z potężną i mroczną krainą. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a życie bohaterów ulegnie zmianie, ponieważ to, co odkryją, zmieni Hawkins, a być może cały świat, na zawsze.

Stworzony przez braci Dufferów serial Stranger Things zadebiutował w lipcu 2016 roku i błyskawicznie stał się jednym z najpopularniejszych seriali w historii serwisu Netflix – sam jego czwarty sezon odnotował aż 140,7 mln odtworzeń na całym świecie. Każda z części przepełnionego nostalgią do lat 80. serialu powodowała ogromny wzrost popularności charakterystycznych produktów z tamtych czasów, takich jak choćby gofry Eggo czy New Coke. Ostatnio serial ten dał nowe życie piosence Kate Bush "Running Up That Hill", która zyskała ogromną popularność w serwisie Spotify oraz ponownie trafiła do pierwszej dziesiątki listy przebojów Billboard Hot 100 po 38 latach.

Serial zdobył również ponad 70 nagród na całym świecie – w tym nagrodę Emmy oraz Nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych za najlepszy zespół aktorski w serialu dramatycznym, a także nominacje do ponad 230 innych nagród. Fani Stranger Things na całym świecie obchodzą swoje święto 6 listopada – dzień, w którym zaginął Will Byers – jako "Dzień Stranger Things", w którym dzielą się swoim zamiłowaniem do świata serialu Stranger Things.

Źrodło: Netflix