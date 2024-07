W okresie kinowym film nie spełnił oczekiwań kasowych. Zarobił na całym świecie jedynie ponad 170 milionów dolarów brutto przy zgłoszonym budżecie wynoszącym około 168 milionów dolarów. Mimo to film pozostaje certyfikowany jako świeży na Rotten Tomatoes, z oceną tomatometru na poziomie 90%.

Co Charlize Theron powiedziała o prequelu?

W niedawnym wywiadzie Theron potwierdziła, że ​​miała już okazję obejrzeć film. Jednak zapytana, czy ona i Taylor-Joy mogły omówić film, przyznała, że ​​nie znalazły odpowiedniego czasu na spotkanie.