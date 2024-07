Zwiastun film "Anora" laureata Złotej Palmy w Cannes 0

Anora to najnowszy film napisany i wyreżyserowany przez Seana Bakera, który wcześniej nakręcił między innymi Mandarynkę z 2015 r., Projekt Floryda z 2017 r. i Red Rocket z 2021 r. Film zdobył Złotą Palmę (najwyższą nagrodę przyznawaną na imprezie) na 77. Festiwalu Filmowym w Cannes w maju 2024 roku. Zobaczcie premierowy zwiastun.

kadr z filmu "Anora"

Anora, młoda prostytutka z Brooklynu, dostaje szansę na historię o Kopciuszku, kiedy poznaje syna oligarchy i pod wpływem impulsu poślubia go. Gdy wiadomość dociera do Rosji, jej bajka staje się zagrożona, gdy rodzice wyruszają do Nowego Jorku, aby uzyskać unieważnienie małżeństwa.

W roli tytułowej występuje Mikey Madison. W obsadzie filmu znaleźli się także Mark Eydelshteyn, Yuri Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Lindsey Normington, Ivy Wolk i Luna Sofía Miranda.

Film trafi do naszych kin 15 listopada 2024 roku.

Źrodło: ComingSoon