Legendarna korespondentka z II wojny światowej w zwiastunie "Lee. Na własne oczy"

Zdobywczyni Oscara Kate Winslet, jako słynna amerykańska korespondentka wojenna Lee Miller, której fotografie pokazały światu horror II wojny światowej i przeszły do historii. Zobaczcie polski zwiastun filmu Lee. Na własne oczy.

kadr z filmu "Lee. Na własne oczy"

Jest rok 1938. Lee Miller, wzięta modelka i muza artystów, próbuje swych sił jako fotografka. W świecie zdominowanym przez mężczyzn codziennie musi udowadniać swoją wartość. Nie chce zajmować się jedynie modą i fotografowaniem pięknych wnętrz. Ma wielki talent do wydobywania w obrazach prawdy o ludzkim życiu, do nawiązywania niezwykłego porozumienia z bohaterami swoich fotografii, szczególnie kobietami. Gdy Europa pogrąża się w koszmarze II wojny światowej, Miller nie chce oglądać jej z bezpiecznej odległości. Wyrusza na front, by jako korespondentka wojenna brytyjskiego „Vogue’a” pokazać światu tragiczną prawdę o ludzkim wymiarze wojny. Jako jedna z pierwszych fotografów widzi z bliska poświęcenie żołnierzy, cierpienie cywilów i koszmar niemieckich obozów koncentracyjnych.

Za zdjęcia odpowiedzialny jest Paweł Edelman, jednego z najwybitniejszych operatorów filmowych na świecie. W obsadzie aktorskiej oprócz Kate Winslet są Josh O'Connor, Andrea Riseborough, Andy Samberg, Alexander Skarsgård oraz Marion Cotillard.

Premiera Lee. Na własne oczy 27 września.