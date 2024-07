''Avengers 5'' z problemami. Scenarzysta Michael Waldron opuszcza projekt 0

Szef Marvela Kevin Feige nie ma zbyt dobrego wpływu na rozwój piątego filmu z serii Avengers. Jego ciągłe naleganie na kontrolę twórczą poskutkowało odejściem z projektu kolejnego scenarzysty – Michaela Waldrona.

fragment plakatu

Waldron opuścił projekt po tym jak miesiąc temu pojawiła się wiadomość, że skończył pisanie nowej wersji scenariusza. Prawdopodobnie on i Feige nie zgodzili się w swoich wizjach. Możliwe, że scenariusz Waldrona będzie punktem wyjścia dla wersji pisanej przez kolejną osobę na tym stanowisku.

Obecnie projekt nie posiada ani scenarzysty, ani reżysera, ani nawet oficjalnego tytułu. Film został zapowiedziany w lipcu 2022 roku i pierwotnie nosił nazwę Avengers: Dynastia Kang. Z pracy nad nim zrezygnowali niedawno Destin Daniel Cretton jako reżyser, Jeff Loveness jako scenarzysta i aktor Jonathan Majors, który miał wcielić się w tytułowego antagonistę.

Feige i spółka muszą się pospieszyć, bowiem zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w marcu przyszłego roku i potrwać do sierpnia. Niektóre z postaci, które według plotek powrócą w piątym filmie Avengers, to Doktor Strange, Kapitan Marvel, Thor, Shang-Chi i Spider-Man.

Na razie Waldron jako scenarzysta jest nadal związany z innym widowiskiem Marvela Avengers Secret Wars, które ma trafić do kin w 2027 roku. Obecnie premiera Avengers 5 zaplanowana jest na 1 maja 2026 roku.

Źrodło: World of Reel