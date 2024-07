HELIOS ANIME z filmem "Blue Lock The Movie - Episode Nagi" 0

HELIOS ANIME to inicjatywa sieci kin Helios, która skupia się na prezentacji najnowszych anime, legendarnych tytułów tego gatunku oraz innych produkcji z Dalekiego Wschodu.

Helios chce stworzyć społeczność entuzjastów anime, którzy mogą wspólnie oglądać filmy i dzielić się przemyśleniami na temat prezentowanych filmów w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Odkrywaj i ciesz się światem anime w ramach projektu HELIOS ANIME.

Już 19 lipca o godzinie 16:00 pokaz Blue Lock The Movie – Episode Nagi w ramach HELIOS ANIME.

"To kłopot" – to ulubione zdanie ucznia drugiej klasy liceum, Nagiego Seishiro, który wiódł nudne życie. Do czasu, gdy Mikage Reo, kolega z klasy, który marzy o zdobyciu Pucharu Świata, odkrywa ukryte umiejętności Nagiego i inspiruje go do gry w piłkę nożną i pokazania swojego wyjątkowego talentu.

Pewnego dnia chłopak otrzymuje zaproszenie do tajemniczego projektu BLUE LOCK. Czeka tam na niego spotkanie z najlepszymi napastnikami z całego kraju. Marzenie Nagi’ego o zostaniu najlepszym, u boku Reo, zabierze tego wspaniałego chłopca do świata, którego nigdy nie znał.

Talent dziecka można ukształtować tylko wtedy, gdy ktoś go odkryje… Teraz niesamowity talent i osobowość napastnika Nagi Seishiro rozpalą piłkarski świat.

Źrodło: Helios