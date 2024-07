Byron Bowers w obsadzie nowego serialu Marvela ''Wonder Man'' 0

O jedno nazwisko powiększyła się obsada kolejnego serialu Marvela, który powstaje dla platformy Disney+. Byron Bowers wystąpi w nadchodzącym Wonder Man.

Byron Bowers, kadr z serialu ''Irma Vep''

Bowers w ostatnim czasie wystąpił w wielu głośnych projektach, wśród nich wyróżnić możemy serial Irma Vep czy dramaty Bez gwałtownych ruchów i Kowboj na betonowej prerii.

Zdjęcia do Wonder Man już trwają po opóźnieniu spowodowanym zeszłorocznymi strajkami w branży rozrywkowej. Serial Disney+ poprowadzi zdobywca nagrody Emmy Yahya Abdul-Mateen II w roli Simona Williamsa/Wonder Mana. Oprócz niego w obsadzie Wonder Mana znaleźli się Demetrius Grosse jako Eric Williams/Ponury Żniwiarz, Ben Kingsley jako Trevor Slattery, Ed Harris jako Neal Saroyan, Lauren Glazier i Josh Gad.

Twórcami serialu Wonder Man są Destin Daniel Cretton oraz scenarzysta i producent Andrew Guest, przy czym Guest jest głównym scenarzystą, a Cretton producentem wykonawczym, a także reżyseruje niektóre odcinki. Oprócz Crettona kilka odcinków wyreżyseruje także Stella Meghie.

Wonder Man to jedna z najstarszych postaci w długiej historii Marvela. Po raz pierwszy pojawił się w 1964 roku we wczesnym numerze Avengers. Postać – imieniem Simon Williams – została stworzona przez Stana Lee, Dona Hecka i Jacka Kirby’ego. Początkowo został przedstawiony jako superzłoczyńca, który walczył z Avengersami. Pod koniec lat 70. Wonder Man został przemieniony w bohatera i ostatecznie dołączył do Avengersów w różnych iteracjach zespołu. Nasycony „jonową” energią Barona Zemo, Wonder Man ma moce podobne do innych superbohaterów, w tym zwiększoną siłę, szybkość, wytrzymałość, trwałość, refleks i zwinność.

Źrodło: ComingSoon