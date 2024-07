Ponad dwa lata po oskrażeniach śledztwo w sprawie aktora znanego z filmu Tamte dni, tamte noce ostatecznie sprawiło, że nie postawiło mu żadnych zarzutów wnioskowanych przez prokuratora okręgowego w Los Angeles ze względu na niewystarczające dowody.

Hammer opowiedział o zarzutach w programie Club Random Billa Mahera, gdzie ujawnił, że jest spłukany, ale szczęśliwszy niż kiedykolwiek.