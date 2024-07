Wracamy do Bożej Woli. Przy udziale bohaterów znanych z pierwszego sezonu: Mietka, Jacka, Synka i Celiny rozgrywać się będzie kolejna bezwzględna partia o dominację na rynku usług pogrzebowych. Co, jeżeli do tej rozgrywki zasiądzie nowy gracz dysponujący asem w rękawie? Premiera drugiej odsłony serialu w 2025 roku w serwisie CANAL+ online i na CANAL+ PREMIUM.

Po pierwszym sezonie wiele wątków zostało otwartych, a wręcz pojawiły się nowe zapraszające do kontynuacji. Zakończony w gęstej atmosferze szantażu, zemsty, wstydliwych wyznań i zamachu na życie ostatni odcinek płynnie znajduje ciąg dalszy w kolejnym sezonie.

Na ekran powrócą znani bohaterowie fenomenalnie zagrani przez Roberta Więckiewicza, Piotra Roguckiego, Aleksandrę Konieczną, Aleksandrę Popławską czy Karolinę Bruchnicką. Dołączą do nich nowe postaci, czyniąc fabułę ciekawą i nieprzewidywalną.