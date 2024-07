Niesamowity zwiastun "A Different Man" - czy to jest najlepsza rola w karierze Sebastiana Stana?

We wrześniu do kin wejdzie niezwykły film prosto od A24. Sebastian Stan, Renate Reinsve i Adam Pearson grają w oszałamiającym, mrocznie zabawnym nowojorskim filmie noir Aarona Schimberga o intrygującym tytule – A Different Man. Zresztą zobaczcie zwiastun, a sami się przekonacie, że już niebawem możemy dostać niezwykle ciekawe kino!