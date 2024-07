"Mnich i karabin" - bhutański kandydat do Oscara w kinach od 2 sierpnia 0

Pawo Choyning Dorji jest jednym z nielicznych twórców filmowych, którzy przenoszą kulturę Bhutanu na srebrny ekran. Reżyser w przepiękny sposób pokazuje nie tylko sam kraj oraz jego kulturę, ale przede wszystkim ludzi i zapierające dech w piersiach górskie krajpobrazy, za co pokochali go zarówno widzowie, jak i krytycy filmowi.

Oba filmy pełnometrażowe Pawo Choyninga Dorjiego zdobyły wiele nagród na światowych festiwalach, zostały też dostrzeżone przez Amerykańską Akademię Filmową. Nakręcona w 20219 roku Lunana. Szkoła na końcu świata była nominowana do Oscara, a jego najnowszy film Mnich i karabin znalazł się w 2024 roku na oscarowej shortliście.

Pawo Choyning Dorji zanim zaczął swoją przygodę z filmem był fotografem oraz autorem kilku książek fotograficznych. Jego zdjęcia publikowały takie magazyny i gazety, jak "LIFE", "Esquire”, "VICE" czy "The Wall Street Journal". Jego artystyczna dusza oraz intuicja zawsze podpowiadały mu, że jego przeznaczeniem jest film. Do przemysłu filmowego trafił kilkanaście lat temu jako asystent bhutańskiego reżysera Khyentse Norbu przy jego filmie Vara – A Blessing.

W 2016 roku został producentem kolejnego filmu Khyentse Norbu, docenionego m.in. na festiwalu w Toronto Hema Hema: Sing Me a Song While I Wait. W 2019 roku nakręcił swój reżyserski debiut, nominowaną do Oscara Lunanę. Szkołę na końcu świata. Mnich i karabin to jego drugi film pełnometrażowy, który podobnie jak poprzedni podbija światowe festiwale, i który znalazł się na 2024 roku na shortliście do Oscarów.

Reżyser w każdym swoim filmie stara się przybliżyć widzom Bhutan poprzez jego historię, kulturę oraz niesamowite górskie krajobrazy. Nie unika tematów trudnych ale zawsze pokazuje je w sposób delikatny i lekko satyryczny. To powoduje, że trafia swoimi historiami do serc zarówno krytyków, jak i widzów.

Mnich i karabin to historia transormacji Bhutanu. Reżyser zabiera widzów do roku 2026 czyli momentu zwrotnego w historii Królestwa Bhutanu. Wraz z abdykacją króla rozpoczęła się droga tego niewielkiego kraju nie tylko w stronę modernizacji, ale i tego, by stać się najmłodszą demokracją świata. Jednym z fundamentów tego ustroju są wybory powszechne, które nigdy wcześniej nie miały tu miejsca.

W tym celu urzędnicy postanawiają zorganizować próbne wybory, które mają pokazać z jak wielkim wyzwaniem będą w niedalekiej przyszłości się mierzyć. Będzie to trudne zwłaszcza w odległych rejonach, gdzie część mieszkańców nie zna nawet swojej dokładnej daty urodzenia. To też miejsca, w których kluczową rolę odgrywa tradycja, a religia jest znacznie ważniejsza od polityki. Dla lokalnej społeczności największymi autorytetami pozostają mnisi, którzy mają swój punkt widzenia na całą sytuację. A jakby tego było mało, w ten ważny moment dla najnowszej historii kraju zaplątał się też pewien amerykański kolekcjoner broni…

Mnich i karabin w kinach od 2 sierpnia.

Źrodło: Aurora Films