Mel Gibson i tajemnicze zjawiska w zwiastunie ''Monster Summer'' 0

W sieci zadebiutował pełny zwiastun zapowiadającego się upiornie familijnego horroru '’Monster Summer'’. W rolach głównych występują Mason Thames znany z Czarnego telefonu i Mel Gibson. Premiera filmu w październiku.

kadr z filmu ''Monster Summer''

Monster Summer wejdzie do kin w okresie Halloween. Jego dokładna data premiery to 4 październik. Czy będzie to także data polskiego debiutu filmu, tego jeszcze nie wiemy.

Reżyserem Monster Summer jest David Henrie, którego jako aktora kojarzyć możecie z serialu Czarodzieje z Waverly Place. Swoją przygodę za, a nie przed kamerą rozpoczął filmem This is the Year z 2020 roku. Monster Summer jest jego kolejnym projektem. Scenariusz tego familijnego horroru napisali Cornelius Uliano i Bryan Schulz.

Oprócz Thamesa i Gibsona w filmie występują także Lorraine Bracco, Nora Zehetner, Kevin James, Abby James Witherspoon, Julian Lerner i Noah Cottrell.

Monster Summer opowiada historię rodziny, która próbuje miło spędzić lato, ale zamiast tego ich idylla zostaje zakłócona przez tajemniczą siłę. Noah i jego przyjaciele łączą siły z emerytowanym policjantem, aby ocalić wyspę, przed tą potworną siłą. Czym ona jest, tego niestety na razie nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon