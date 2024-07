Warner Bros. Discovery zwalnia prawie 1000 pracowników 0

Warner Bros. Discovery ponownie zwalnia pracowników, aczkolwiek tym razem cięcia są nieco mniejsze, aniżeli te w ubiegłym roku.

Jeśli wierzyć źródłom portalu branżowego Variety, Warner Bros. Discovery zwolni niemalże 1000 pracowników w ramach nowego ruchu cięcia kosztów w firmie prowadzonej przez Davida Zaslava. Do redukcji ma dojść w finansach, sprawach biznesowych, produkcji i platformie streamingowej Max. Podobno w momencie publikacji nie wszyscy pracownicy zostali o tym fakcie poinformowani.

Informacja, którą podało Variety oznacza, że Warner Bros. Discovery wznawia redukcję posad, po tym jak zwolniono tysiące pracowników po kwietniu w 2022 roku, kiedy to doszło do wielkiej fuzji pomiędzy spółkami WarnerMedia i Discovery. Dodatkowo do zwolnień wciąż dochodziło w 2023 roku – cięcia miały także miejsca w trudnych kwartałach dla branży streamingowej, a także w wyniku strajków WGA i SAG-AFTRA zeszłego lata.

Przypomnijmy, że platforma streamingowa Max wystartowała 23 maja 2023 roku. Niedawno firma zasygnalizowała, że zmienia nieco swoją strategię i zamierza, niektóre z produkcji serialowych oznaczać nazwą HBO, co ma być znaczkiem jakości danej produkcji. Wśród nich mają być między innymi Pingwin, Welcome to Derry, czyli serialowy prequel horroru To, czy wreszcie serial, którego akcja zostanie osadzona w uniwersum Harry’ego Pottera.

