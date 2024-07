David Howard Thornton jako przerażający Klaun Art na nowym zdjęciu z ''Terrifier 3'' 0

W sieci zadebiutowało nowe zdjęcie promujące trzeci film z ultra brutalnej serii horrorów ’’Terrifier’’. Premiera produkcji w październiku.

kadr z filmu ''Terrifier 3''

Na opublikowanej fotografii widzimy Davida Howarda Thorntona, który ponownie wciela się w Klauna Arta. Ten sadystyczny morderca ma zakrwawioną całą prawą dłoń, w której trzyma tapicerski nóż. Jego wzrok skierowany jest w dół, prawdopodobnie na ofiarę, którą czeka niezwykle okrutny los.

W trójce Klaun Art ma zamiar rozpętać chaos wśród niczego niepodejrzewających mieszkańców hrabstwa Miles, gdy Ci spokojnie zasypiają w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. Będzie on zabójczym Mikołajem. Reżyser Damien Leone rozpocznie swą historię od rozwiązania makabrycznego cliffhangera z końcówki Terrifier 2. Śmiało możemy więc uznać, że już sam początek będzie niezwykle krwawy. Wcześniej zresztą zdradził to sam Leone, mówiąc, że scena otwierająca będzie niezwykle brutalna i kontrowersyjna i to na tyle, że reżyser nawet nie próbował szukać sponsorów, tylko sam niezależnie zrealizował film, bowiem uznał, iż żadne studio nie pozwoliłoby jej umieścić w ostatecznej wersji.

Siennę ponownie portretuje Lauren LaVera. W obsadzie są także Samantha Scaffidi, Elliot Fullam, Krsy Fox, Antonella Rose, Clint Howard, Chris Jericho, Daniel Roebuck, Tom Savini, Daniel Roebuck, Margaret Anne Florence, Larry Zerner, Charlotte McKee, Sienna Hubert-Ross, Mason Mecartea i Jason Patric.

Premiera Terrifier 3 11 października 2024 roku. Czy będzie to także data polskiego debiutu, tego jeszcze nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon