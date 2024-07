Ogłoszono nominacje do nagród Emmy 2024 0

Ogłoszono nominacje do nagród Emmy 2024.

Szogun z stacji FX zdobył 25 nominacji do nagród, The Bear zdobył 23 nominacje, kolejnymi na liście są Zbrodnie po sąsiedzku z 21 nominacjami, Detektyw otrzymał 19, a Netflixowy The Crown 18.

Poniżej lista nominowanych w głównych kategoriach

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

The Crown

Fallout

Pozłacany wiek

The Morning Show

Pan i Pani Smith

Szogun

Kulawe konie

Problem trzech ciał

NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY:

Misja podstawówka

The Bear

Pohamuj entuzjazm

Zbrodnie po sąsiedzku

Palm Royale

Rdzenni i wściekli

Co robimy w ukryciu

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY LUB ANTOLOGIA

Reniferek

Fargo

Lekcje chemii

Ripley

Detektyw: Kraina nocy

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Jennifer Aniston – The Morning Show

Carrie Coon – Pozłacany wiek

Maya Erskine – Pan i Pani Smith

Anna Sawai – Szogun

Imelda Staunton – The Crown

Reese Witherspoon – The Morning Show

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Idris Elba – W powietrzu

Donald Glover – Pan i Pani Smith

Walton Goggins – Fallout

Gary Oldman – Kulawe konie

Hiroyuki Sanada – Szogun

Dominic West – The Crown

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Quinta Brunson – Misja Podstawówka

Ayo Edebiri – The Bear

Maya Rudolph – Kasa

Selena Gomez – Zbrodnie po sąsiedzku

Jean Smart – Komediantki

Kristen Wiig – Palm Royale

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM:

Matt Berry – Co robimy w ukryciu

Larry David – Pohamuj entuzjazm

Steve Martin – Zbrodnie po sąsiedzku

Martin Short – Zbrodnie po sąsiedzku

Jeremy Allen White – The Bear

D'Pharaoh Woon-A-Tai – Rdzenni i wściekli

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV:

Matt Bomer – Towarzysze podróży

Richard Gadd – Reniferek

Jon Hamm – Fargo

Tom Hollander – Feud: Capote vs The Swans

Andrew Scott – Ripley

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV:

Jodie Foster – Detektyw: Kraina nocy

Brie Larson – Lekcje chemii

Juno Temple – Fargo

Sofia Vergara – Griselda

Naomi Watts – Feud: Capote vs. The Swans

Pełna lista nominacji dostępna TUTAJ.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas 76. ceremonii wręczenia nagród Primetime Emmy 15 września 2024 r.

Źrodło: emmys.com