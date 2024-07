''Ognisty podmuch'' dostanie remake. W głównej roli Glen Powell 0

Producent Brian Grazer ogłosił w CNBC, że trwają prace nad remakiem filmu Ognisty podmuch z 1991 roku, w którym w głównej roli wystąpił Kurt Russell.

kadr z filmu ''Ognisty podmuch''

Kurt Russell i William Baldwin grali role zwaśnionych braci kultywujących tradycję rodzinną – pracę w chicagowskiej straży pożarnej. Gdy seria umyślnych podpaleń ogarnia miasto, bracia odkładają spory na bok, aby stanąć do walki z tajemniczym i groźnym podpalaczem.

Grazer uważa, że remake w dzisiejszych czasach może stać się hitem ze względu na duży postęp efektów cyfrowych. Pomimo boomu na kino superbohaterskie widzowie według niego wciąż pragną filmów z prawdziwymi ludźmi, takimi jakich można spotkać na ulicy, którzy zostają bohaterami.

Na razie w obsadzie remake’u jest jedynie Glen Powell, z którego udziałem do kin wchodzi obecnie Twisters.

To obecnie wszystkie potwierdzone informacje na temat projektu. Nie wiemy kto go napisze, ani wyreżyseruje. Prawdopodobnie jest on na dość wczesnym etapie rozwoju. Powell otrzymał już angaż, bowiem jak zdradza Grazer sam przyszedł do niego z pomysłem zrobienia remake’a.

Źrodło: World of Reel